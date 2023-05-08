Житель Владимирской области взломал автомат с игрушками. В полицию обратилась оператор компании и...

Житель Владимирской области взломал автомат с игрушками.В полицию обратилась оператор компании и пояснила, что обнаружила взломанный замок и отсутствие игрушек в автомате, расположенном в холле одного из сетевых магазинов во Владимире. Сумма ущерба составила более 5 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи причастен ранее судимый 27-летний житель Ковровского района. Мужчину задержали Коврове, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Свою вину злоумышленник отрицать не стал. Как выяснилось, мужчина купил в магазине продукты, после чего решил сыграть в игровой "автомат-хватайку". Но удача оказалась не на стороне игрока. Проиграв порядка 100 рублей, фигурант, разозлившись, взломал автомат и достал из него 26 плюшевых игрушек. Что делать с таким количеством игрушек мужчина не подумал, поэтому решил раздать их девушкам на улице.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Причиненный ущерб фигурант возместил в полном объеме.Фото pxfuel.com/