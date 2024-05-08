Программа Дня Победы во Владимире – насыщенная. В 2024 году празднуется 79-я годовщина Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Тематические мероприятия во Владимирской

Программа Дня Победы во Владимире – насыщенная. В 2024 году празднуется 79-я годовщина Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Тематические мероприятия во Владимирской области включают в себя концерты, парады, выставки, спектакли и многое другое. Однако одно из самых главных событий – акцию «Бессмертный полк» в этом году перенесли в онлайн-формат. Тем не менее,