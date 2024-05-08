Коллективу губернаторского симфонического оркестра представили нового приглашенного...
Коллективу губернаторского симфонического оркестра представили нового приглашенного дирижера
Коллективу губернаторского симфонического оркестра и владимирской публике представили нового приглашенного дирижера. В центре классической музыки прошла творческая встреча-знакомство с профессором Владимиром Альтшулером.
Он будет приезжать из Санкт-Петербурга во Владимир раз в два месяца, ставить с оркестром и представлять публике новую программу.
Напомним, после кончины главного дирижера Владимирского губернаторского оркестра Артема Маркина, за пульт встала его дочь Василиса. Временно бремя руководства она разделит со своим профессором. Первый концерт с участием приглашенного дирижера состоится уже сегодня.
Владимир Альтшулер, главный приглашенный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра:
- Поскольку я знаком с основателем этого дела и его семьей, я считаю своим профессиональным долгом поддержать работу этого коллектива и, между прочим хочу расширить несколько программ. Вот это основная моя забота в будущем.
- Я получил список произведений, которые собирался исполнить Артем. Я постараюсь как можно больше произведений из этого списка сыграть вместе с оркестром.