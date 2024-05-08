Главный дирижер Владимирского русского оркестра областной филармонии и заслуженный деятель искусств России – всё это об Анатолии Антонове. В этом году у маэстро круглая дата – 80 лет. К

Главный дирижер Владимирского русского оркестра областной филармонии и заслуженный деятель искусств России – всё это об Анатолии Антонове. В этом году у маэстро круглая дата – 80 лет. К слову, стаж работы в сфере культуры тоже юбилейный – 55. За это время Анатолий Антонов был удостоен многих наград: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2