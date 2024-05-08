Сотрудники МЧС составили очередной протокол за несоблюдение правил безопасности на жителя...

Сотрудники МЧС составили очередной протокол за несоблюдение правил безопасности на жителя СобинкиВ ходе рейда по населенным пунктам и снт, подверженным угрозе пожаров, инспекторы госпожнадзора заметили, что хозяева развели во дворе костер и сжигают мусор, никак не обустроив кострище и рискуя устроить пожар. На первый раз граждане отделались предупреждением.Спасатели взяли с них только обещание - изучить содержимое памятки с правилами пожарной безопасности. Предписания в этом сезоне получили и местные власти. В ходе рейда инспекторы проверили, как устраняются нарушения.Как проводится опашка сел и деревень, вовремя ли убирается мусор и в каком состоянии находятся пожарные водоемы. С начала года в регионе зафиксировано порядка ста пятидесяти ландшафтных пожаров. Около половины из них случились в границах населенных пунктов.Александр Гущенков, заместитель начальника управления ГУ МЧС России по Владимирской области:- Фактически половина связаны с горением сухой травянистой растительности на территории населенных пунктов области. Нарушения требования пожарной безопасности, прежде всего, связаны с несвоевременным окосом травы, которая высохла, несвоевременной уборкой горючего мусора с подведомственных территорий.