Международный киберчемпионат по информационной безопасности пройдет в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) с 21по 24 мая 2024 года. Организатором

Международный киберчемпионат по информационной безопасности пройдет в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) с 21по 24 мая 2024 года. Организатором соревнований выступает ГК «Солар». Международный киберчемпионат по информационной безопасности — беспрецедентное по своим масштабам соревновательное событие в области ИБ. В нем участвуют команды реагирования на кибератаки российских и зарубежных системообразующих организаций, сотрудники центров