Признан виновным в коррупции, но избежал лишения свободы. В Петушках вынесен приговор чиновнику Александру Безлепкину. Первый замглавы районной администрации обвинялся в получении взятки

Признан виновным в коррупции, но избежал лишения свободы. В Петушках вынесен приговор чиновнику Александру Безлепкину. Первый замглавы районной администрации обвинялся в получении взятки от местного предпринимателя. Как это часто бывает в подобных историях, нажиться власть имущий решил на несовершенстве контрактной системы. Как установили следствие и суд, Безлепкин пообещал поспособствовать коммерсанту в заключении с руководителями школ