Школьники Владимирской области могут принять участие в ежегодной патриотической акции «Летопись сердец. Музыка Победы». Это отличная возможность проявить свои творческие способности в

Школьники Владимирской области могут принять участие в ежегодной патриотической акции «Летопись сердец. Музыка Победы». Это отличная возможность проявить свои творческие способности в музыке и танцах, а также приобщиться к героическому прошлому нашей страны. Об этом поделились в облправительстве. Акция проводится до 27 мая в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В этом году она посвящена