Бари Алибасова готовят к очередной гастроскопии. Врачам надо
необходимо понять, какие изменения происходят с ожогами и язвами в пищеводе
пациента.
Бари Алибасова готовят к очередной гастроскопии. Врачам надо
необходимо понять, какие изменения происходят с ожогами и язвами в пищеводе
пациента.
Состояние по-прежнему тяжелое. Продюсер до
сих пор в медикаментозном сне. Тем не менее процедура, которую намерены
провести медики, необходима – только так врачи смогут увидеть изменения в
состоянии больного, рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Легендарный продюсер на днях отметил очередной день рождения
– Бари Алибасову исполнилось 72 года. За состоянием его здоровья сейчас следит
вся страна. Расстроили поклонников не только сообщения о госпитализации
Алибасова, но и появившиеся в Сети снимки с репетиции похорон продюсера.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина – супруга -
намерена подать в суд на производителей "Крота" – жидкости для
промывки труб, которой и отравился продюсер. Актриса уверена, что упаковку
обязательно нужно менять – в такой бутылке яд очень похож на питьевой йогурт.
Операция на пищеводе не понадобится, уверена
личный врач доктора Марият Мухина. И все же, в больнице продюсеру придется
задержаться как минимум на месяц. Прогнозы врачей сейчас благоприятны, пишет Teleprogramma.pro.