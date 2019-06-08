Бари Алибасова готовят к очередной гастроскопии. Врачам надо необходимо понять, какие изменения происходят с ожогами и язвами в пищеводе пациента.

Бари Алибасова готовят к очередной гастроскопии. Врачам надонеобходимо понять, какие изменения происходят с ожогами и язвами в пищеводепациента.Состояние по-прежнему тяжелое. Продюсер досих пор в медикаментозном сне. Тем не менее процедура, которую намереныпровести медики, необходима – только так врачи смогут увидеть изменения всостоянии больного, рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.Легендарный продюсер на днях отметил очередной день рождения– Бари Алибасову исполнилось 72 года. За состоянием его здоровья сейчас следитвся страна. Расстроили поклонников не только сообщения о госпитализацииАлибасова, но и появившиеся в Сети снимки с репетиции похорон продюсера.Актриса Лидия Федосеева-Шукшина – супруга -намерена подать в суд на производителей "Крота" – жидкости дляпромывки труб, которой и отравился продюсер. Актриса уверена, что упаковкуобязательно нужно менять – в такой бутылке яд очень похож на питьевой йогурт.Операция на пищеводе не понадобится, увереналичный врач доктора Марият Мухина. И все же, в больнице продюсеру придетсязадержаться как минимум на месяц. Прогнозы врачей сейчас благоприятны, пишет Teleprogramma.pro.