Двое подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина отправлены под арест. Соответствующее решение вынес Красногорский суд. Ближайшие два месяца в СИЗО проведут управляющий магазина Рудик Манукян и частный предприниматель Артур Акобян.

Двое подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина отправлены под арест. Соответствующее решение вынес Красногорский суд. Ближайшие два месяца в СИЗО проведут управляющий магазина Рудик Манукян и частный предприниматель Артур Акобян. Также в ближайшее время суд собирается рассмотреть ходатайство об аресте генерального директора строительной компании Давида Егиазаряна, сообщает агентство ТАСС.Напомним, 2 июня в подмосковной деревне Путилково был убит бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин. Как рассказывают очевидцы, молодой человек пытался разнять драку около местного бара, но получил удар ножом и скончался на месте.Сообщается, что в деле об убийстве уже 7 фигурантов. Всего в драке могли участвовать до 10 человек.