Двое из трех бывших сотрудников полиции, подозреваемых в убийстве жительницы Элисты, арестованы, еще один – Роман Ланцыпов - объявлен в федеральный розыск.

Двое из трех бывших сотрудников полиции, подозреваемых в убийстве жительницы Элисты, арестованы, еще один – Роман Ланцыпов — объявлен в федеральный розыск.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в управлении Следственного комитета России по Калмыкии.По версии следствия, 65-летняя Лидия Година, которая вместе с мужем владела небольшим магазином по продаже посуды в 6-м микрорайоне Элисты, была задушена 30 мая участковым, после того, как женщина заявила ему, что ей надоело платить мзду за "покровительство".Затем убийца попросил своих коллег помочь спрятать тело, и они вывезли его за 60 километров от столицы Калмыкии, спрятав в трубе рядом с поселком Кегульта.Дело бы так и осталось нераскрытым, если бы не супруг Годиной, который заявил следователям, что его жене и раньше угрожали убийством, причем люди в полицейских погонах. В итоге подельники участкового были задержаны и на допросе признались в содеянном, а сам убийца пустился в бега.Сам же супруг Годиной, который был после операции и нуждался в посторонней помощи, умер у себя дома 31 мая, успев позвонить в правоохранительные органы.