Позиции нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко становятся все более шаткими. Так, один из видных деятелей оппозиции заявил, что для борьбы с национальным лидером создают народный трибунал.

Позиции нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко становятся все более шаткими. Так, один из видных деятелей оппозиции заявил, что для борьбы с национальным лидером создают народный трибунал.Белорусская оппозиция предприняла очередной стратегический шаг. Доведенный народ собирает деньги и создает партизанские отряды для борьбы с властью.О создании народного трибунала объявил оппозиционный активист Николай Автухович. По его словам, инициатива ставит главное целью "изменение системы власти и восстановление законности". Для финансирования этой работы он объявил сбор средств.Оппозиционер призвал белорусов выступить против "преступной власти, которая узаконила диктатуру в Беларуси, называя ее брендом страны". Стоит отметить, что пока не очень понятно, как будет работать новый механизм борьбы с властью. Правда, пока из него не очень понятно, как он будет работать. Автухович заявил о том, что будет создан некий народный трибунал, который "рассмотрит конкретную вину каждого из пособников режима".