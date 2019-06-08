Ольга Бузова осталась без награды. В единственной номинации
премии МУЗ ТВ, где былп представлена певица, победила Полина Гагарина.
Ольга Бузова осталась без награды. В единственной номинации
премии МУЗ ТВ, где былп представлена певица, победила Полина Гагарина.
не помог даже феерический перфоманс на красной
дорожке премии МУЗ ТВ, куда певица въехала в карете, запряженной верблюдами.
Хотя во время церемонии и концерта зал ее бурно поддерживал, тарелки раздавали
другим звездам российского шоу-бизнеса.
Более десятка наград вручили в этот вечер российским
артистам. Лучшей исполнительницей признана Светлана Лобода, а лучшим
исполнителем стал Филипп Киркоров. Посмертной награды "За вклад в развитие
хип-хоп музыки" был удостоен Кирилл Толмацкий (Децл).
Киркоров стал первым и в номинациях "Лучшая песня"
и "Лучший дуэт". Три награды получил Егор Крид. На этом празднике
оставшаяся без тарелкимогла почувствовать себя чужой – если бы не
теплый прием зрителей.
Не отставали от зала и ведущие премии – Ксения Собчак, Лера
Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва и Михаил Галустян. Они держали зал в
тонусе на протяжении семи часов. Тут им также помогла Ольга Бузова – в ее адрес
постоянно сыпались шутки, пишет Woman.ru.
Недавно в очередной раз оказалась в центре скандала. Он начался с рассказа Ксении Собчак о просьбе известного дизайнера к Бузовой – не носить вещи его бренда. Обе телеведущие в итоге ввязались в заочную битву в соцсетях, обвинив друг друга во всех смертных грехах.