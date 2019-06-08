Ольга Бузова осталась без награды. В единственной номинации премии МУЗ ТВ, где былп представлена певица, победила Полина Гагарина.

Ольга Бузова осталась без награды. В единственной номинациипремии МУЗ ТВ, где былп представлена певица, победила Полина Гагарина.не помог даже феерический перфоманс на краснойдорожке премии МУЗ ТВ, куда певица въехала в карете, запряженной верблюдами.Хотя во время церемонии и концерта зал ее бурно поддерживал, тарелки раздавалидругим звездам российского шоу-бизнеса.Более десятка наград вручили в этот вечер российскимартистам. Лучшей исполнительницей признана Светлана Лобода, а лучшимисполнителем стал Филипп Киркоров. Посмертной награды "За вклад в развитиехип-хоп музыки" был удостоен Кирилл Толмацкий (Децл).Киркоров стал первым и в номинациях "Лучшая песня"и "Лучший дуэт". Три награды получил Егор Крид. На этом праздникеоставшаяся без тарелкимогла почувствовать себя чужой – если бы нетеплый прием зрителей.Не отставали от зала и ведущие премии – Ксения Собчак, ЛераКудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва и Михаил Галустян. Они держали зал втонусе на протяжении семи часов. Тут им также помогла Ольга Бузова – в ее адреспостоянно сыпались шутки, пишет Woman.ru.Недавно в очередной раз оказалась в центре скандала. Он начался с рассказа Ксении Собчак о просьбе известного дизайнера к Бузовой – не носить вещи его бренда. Обе телеведущие в итоге ввязались в заочную битву в соцсетях, обвинив друг друга во всех смертных грехах.