В Единой лиге ВТБ по баскетболу состоялся второй финальный матч между московским ЦСКА и подмосковными Химками. Встреча завершилась со счетом 103:92 в пользу столичных армейцев. Счет в серии – 2:0 в пользу ЦСКА.

В Единой лиге ВТБ по баскетболу состоялся второй финальный матч между московским ЦСКА и подмосковными "Химками". Встреча завершилась со счетом 103:92 в пользу столичных армейцев. Счет в серии – 2:0 в пользу ЦСКА.Подопечные Димитриса Итудиса в первой половине игры владели преимуществом, которое смогли воплотить и в результат – на большой перерыв команды ушли при счете 55:37. Однако в третьем и четвертом игровом отрезках "Химки" смогли прибавить, но максимум, на что хватило баскетболистов из Подмосковья – сократить отставание.Как итог – армейцы празднуют вторую победу в финальном противостоянии. Самым результативным игроком у ЦСКА стал Серхио Родригес – у него 16 набранных очков. В составе "Химок" наибольшую результативность показал Тони Крокер, в активе которого 26 баллов.Теперь серия переезжает в Химки, где 10 июня команды сыграют третий матч.