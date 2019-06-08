Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич принял участие в акции, которая набирает популярность в сети, и написал на 100-долларовой купюре Косово это Сербия. Поступок главы МИД возмутил американских дипломатов. Посольство США в Белграде предложило Дачичу задуматься над фразой Бенджамина Франклина, изображенного на банкноте: Всегда будь в войне со своими пороками и в мире со своими соседями.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич принял участие в акции, которая набирает популярность в сети, и написал на 100-долларовой купюре "Косово это Сербия". Поступок главы МИД возмутил американских дипломатов. Посольство США в Белграде предложило Дачичу задуматься над фразой Бенджамина Франклина, изображенного на банкноте: "Всегда будь в войне со своими пороками и в мире со своими соседями", пишет агентство РИА Новости.
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Od sad će ceo svet znati da je Kosovo Srbija