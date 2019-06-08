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<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2019-diplomatov-ssha-vozmutilo-to-chto-dachich-sdelal-so-stodollarovoj-kupyuroj.html" target="_blank">Дипломатов США возмутило то, что Дачич сделал со стодолларовой купюрой</a> - Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич принял участие в акции, которая набирает популярность в сети, и написал на 100-долларовой купюре Косово это Сербия. Поступок главы МИД возмутил американских дипломатов. Посольство США в Белграде предложило Дачичу задуматься над фразой Бенджамина Франклина, изображенного на банкноте: Всегда будь в войне со своими пороками и в мире со своими соседями.