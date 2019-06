Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского Арсенала Месута Озила. Бракосочетание хавбека канониров со своей избранницей прошло под присмотром главы государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Бракосочетание хавбека "канониров" со своей избранницей прошло под присмотром главы государства.Дело в том, что Озил и Эрдоган уже некоторое время имеют дружеские отношения, поэтому президент Турции и не отказал футболисту, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail. Во время церемонии он выступил с напутственной речью и пожелал молодоженам долгих лет брака.Video: Mesut Özil & Amine Gülse got married with Turkey president Recep Tayyip Erdogan & his wife, Emine, as witnesses at the ceremony in Istanbul. #afc pic.twitter.com/S4ir8YnQUJ— afcstuff (@afcstuff) 7 июня 2019 г.Дружба с Эрдоганом в прошлом году вышла Озилу боком. После того, как игрок подарил свою игровую футболку с автографом в штабе сборной Германии, за которую выступает хавбек, озадачились вопросом его включения в состав на чемпионат мира-2018 в России.Сразу после его окончания игрок сообщил о завершении карьеры в Бундестим.