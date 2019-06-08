В олимпийском комплексе «Лужники» состоялся спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве, который в этом году приурочен ко Дню России...

В олимпийском комплексе «Лужники» состоялся спортивный праздник ГУ МВД России по г. Москве, который в этом году приурочен ко Дню России.Для посетителей мероприятия на площади возле Большой спортивной арены расположились выставки и экспозиции, где все желающие могли ознакомиться с модернизацией органов внутренних дел. Гости праздника увидели как современную, так и ретротехнику, форменное обмундирование и оружие разных лет, используемое правоохранителями на службе.На торжественном открытии мероприятия выстроился парадный расчет из числа сотрудников подразделений столичной полиции, которые позже приняли участие как в показательных выступлениях, так и в спортивных состязаниях.Гарнизон столичной полиции поприветствовал заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев: «Поздравляю вас с открытием традиционного спортивного праздника, который является продолжением славных традиций, заложенных многие годы назад. Спорт в жизни сотрудников органов внутренних дел – одна из важнейших составляющих, которая помогает реализовывать задачи по охране правопорядка, защите жителей и гостей Москвы».«Спорт в жизни сотрудника полиции – это неотъемлемая часть нашей профессии. Только спорт помогает сохранять крепость духа, сильный характер, несгибаемую силу воли, упорство и стремление к победе. Эти качества играют огромную роль в рабочих буднях стражей порядка», – отметил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.С торжественной речью ко всем присутствующим обратился Руководитель департамента спорта г. Москвы Алексей Кондаранцев, который пожелал высоких спортивных достижений и успехов на службе.Во время показательных выступлений подразделений гостям мероприятия продемонстрировали работу регулировщиков, специалистов-кинологов, фигурную езду на лошадях и джигитовку, экстремальное вождение автомобиля и мотоцикла, боевые приемы борьбы, а также задержание преступников и освобождение заложников.Помимо торжественных мероприятий, более 1000 сотрудников полиции поборолись за звание лучшего спортсмена в следующих соревнованиях: армрестлинг, силовое комплексное двоеборье, гиревой спорт, перетягивание каната, дзюдо, мини-футбол, стрельба из пневматического пистолета, перекантовка шин, а также в эстафете среди сотрудников полиции. Всего в спортивных состязаниях приняли участие 15 команд московского гарнизона полиции.Руководство Главка поблагодарило участников, которые отстаивали честь своих подразделений и показали достойные результаты, силу духа и мастерство.По итогам соревнований призерами и победителями стали следующие участники:Лучшая полевая кухня:УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.Гиревой спортУВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.55-я Дивизия войск Национальной гвардии.УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.АрмрестлингУВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве.Мини-футболУВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.Перетягивание канатаУВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.«Папа, мама, я – спортивная семья»УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве (семья Савич).УООП ГУ МВД России по г. Москве (семья Ильиных).УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве (семья Голевых).Силовое двоеборьеУВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве.Аппарат ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве.Стрельба из пневматического пистолетаУООП ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.ДзюдоУООП ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.Перекантовка шиныУООП ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.55-я Дивизия войск Национальной гвардии.Общекомандные результатыУООП ГУ МВД России по г. Москве.УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.55-я Дивизия войск Национальной гвардии.По завершении мероприятия гостей угощали чаем и настоящей солдатской кашей, приготовленной полицейскими на полевых кухнях. Для юных посетителей столичные правоохранители подготовили городок по обучению безопасности дорожного движения, катание на полицейских лошадях и автотранспорте.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве