Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на производителя жидкого средства Крот. Чистые трубы, сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин. Знаменитый продюсер находится в реанимации после того, как случайно выпил это средство для чистки труб вместо лимонада.

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка".Об этом сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин. По его словам, поскольку Бари Каримович сам такими вопросами сейчас заниматься не в состоянии, то это сделает его семья, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что вечером 4 июня Алибасов, находясь один в квартире-студии, перепутав емкости, случайно выпил средство для чистки труб вместо лимонада.Продюсер был госпитализирован с тяжелейшими ожогами пищевода, желудка и верхних дыхательных путей.Сейчас он находится в медикаментозном сне.Накануне, 6 июня, Бари Алибасову исполнилось 72 года. С пожеланиями скорейшего выздоровления к нему в день рождения пришли близкие, друзья, коллеги, и, конечно же, его "нанайцы".