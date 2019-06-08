Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ окажет финансовую поддержку на расселение аварийного жилья Саратовской области.

Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ" окажет финансовую поддержку в размере 425 миллионов рублей на расселение аварийного жилья Саратовской области.Об этом на Петербургском международном экономическом форуме проинформировал общественность генеральный директор госкорпорации Константин Цицин во время подписания соглашения с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.Цицин подчеркнул, что регион вторым в России после Астраханской области досрочно взял на себя обязательство расселить аварийный фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года.Он рассказал, что в Саратовской области за 10 лет было расселено почти полмиллиона аварийного жилья, в новые квартиры переехали около 14 тысяч человек.