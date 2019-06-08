Следствие на данный момент еще не предъявило обвинения журналисту Медузы Ивану Голунову в сбыте наркотиков, он пока является подозреваемым.

Следствие на данный момент еще не предъявило обвинения журналисту "Медузы" Ивану Голунову в сбыте наркотиков, он пока является подозреваемым.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал его адвокат Дмитрий Джулай. Он рассказал, что следователи собираются взять смывы с рук журналиста и остричь ногти для проведения экспертизы – после настойчивого требования защиты Голунова.Джулай отметил, что 8 июня будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте журналиста.В пресс-службе московского главного управления МВД сообщили, что проводится служебная проверка по поводу публикации некачественной информации – 9 фотографий, размещенных на сайте столичной полиции, с изображением наркотических средств, которые якобы были изъяты у Голунова. Позднее было признано, что среди них только один снимок был сделан во время обысков в квартире Голунова.В свою очередь, как сообщает РИА Новости, руководитель при президенте РФ Михаил Федотов считает, что Ивана Голунова могли задержать в связи с его профессиональной деятельностью.Он подчеркнул, что более определенно он сможет высказаться после встречи с Голуновым члена Совета по правам человека Евы Меркачевой.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что согласна с предложением сотрудника ВГТРК Андрея Медведева, который тоже занимается расследованиями — о том, чтобы журналистское сообщество взяло на контроль ситуацию с задержанием Голунова.Отвечая на вопрос, как задержание журналиста "Медузы" повлияет на международный имидж России, Захарова ответила, что "это вопрос судьбы человека, а не образа, имиджа или чего-то ещё".В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что озабочены задержанием Голунова, который по словам представителей ОБСЕ известен своими расследованиями о коррупции и преступности и призвали власти РФ обеспечить прозрачность расследования в полном соответствии с верховенством закона.