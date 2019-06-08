Начался седьмой этап Формулы-1 Гран-при Канады. На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Начался седьмой этап Формулы-1 Гран-при Канады. На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.Британец проехал лучший круг за 1 минуту 12,767 секунды. Второй результат у напарника Хэмилтона финна Вальттери Боттаса. Третьим стал монегаск Шаль Леклер из Ferrari.Выступающий за Toro Rosso Даниил Квят показал в первой практике только 18 результат. Второй свободный заезд пройдет в пятницу.