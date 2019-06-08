Уйти по английски не получилось. Все помнят слёзы премьера, когда она говорила о своём решении покинуть пост лидера консерваторов 7 июня. Ещё меньше напоминает английский вариант ухода сама процедура Brexit - прощание, оформить которое Лондон не в состоянии уже три года.

Уйти по английски не получилось. Все помнят слёзы премьера, когда она говорила о своём решении покинуть пост лидера консерваторов 7 июня. Ещё меньше напоминает английский вариант ухода сама процедура Brexit — прощание, оформить которое Лондон не в состоянии уже три года.Последние новости по обе стороны Ла-Манша говорят о том, что всё ещё может закончится по сценарию, когда после долгих церемоний расставания никто никуда не уйдёт.Брюссель, которому всё сложнее оправдываться за постоянное потакание Лондону и предоставление тому отсрочки по процедуре Brexit, вновь нашёл причину, по которой расставание с непредсказуемым соседом может быть отложено. На этот раз речь о теоретическом переносе срока на полгода — до середины 2020 года.Объяснение такой поблажки нашлось само собой. В Лондоне вот-вот появится новый глава кабинета министров и ему, как уверены чиновники из Евросоюза, жизненно необходимо дополнительное время, особенно если он соберётся устроить повторный референдум по поводу выхода Великобритании из ЕС.По большому счёту — лукавство. Очевидно, что фигуру будущего главы консерваторов и нового премьера правительства будут выбирать с оглядкой на его позицию относительно договора с ЕС и самой необходимости в осуществлении Brexit.В Брюсселе, ка пишет Times открыто заявляют о своей уверенности в неспособности никого из наиболее реальных кандидатов занять офис на Даунинг-Стрит 10 осуществить Brexit 31 октября этого года. Даже при наличии одобренного в парламенте соглашения, которого на сегодняшний день нет.Ни бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону, ни его нынешнему главе Джереми Ханту, ни даже отставному министру по вопросам Brexit Доминику Раабу, как считают в ЕС, это не под силу.“Нам это не нравится, но мы дадим ещё отсрочку”, — фраза ставшая лейтмотивом выступлений еврочиновников, комментирующих ситуацию в Лондоне.За “бессрочную” отсрочку проголосовали бы, надо полагать, и новые 70 европарламентариев, избравшихся от Великобритании в высший законодательный орган Европы. Для них процедура Brexit будет означать освобождение только что занятых кресел.Брюссель конечно хотел бы ограничить временные сроки для самоопределения Лондона. Потому и намекает, что крайней датой может стать июнь следующего года, потому что ещё через год, в 2021 начнётся период согласования очередного семилетнего бюджета Союза. Тогда уж точно надо быть уверенным, будет или нет Великобритания в нём участвовать.Впрочем, попрание всяческих “дедлайнов” и “крайних сроков” наблюдалось уже не раз. Яркий пример — состоявшиеся выборы в Европарламент, на которые британских кандидатов сначала не собирались пускать, потом решали, стоит ли пускать лишь под страхом судебных преследований, а затем и вовсе скатились к формуле, согласно которой парламентарии от Великобритании будут работать до прояснения всех обстоятельств касательно Brexit.