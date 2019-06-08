В Монреале продолжаются свободные заезды гонщиков Формиулы-1 в рамках очередного этапа – Гран-при Канады. Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.

В Монреале продолжаются свободные заезды гонщиков "Формиулы-1" в рамках очередного этапа – Гран-при Канады. Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.Время гонщика из Монте-Карло составило 1 минуту 12,177 секунды. Второе место – у его партнера по команде Себастьяна Феттеля. Замкнул тройку лучших финн Валттери Боттас из Mercedes.Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят по сравнению с первой практикой улучшил свои позиции, но занял только 15 место и вновь, как и ранее, проиграл своему коллеге по команде Александеру Албону. Тот финишировал с 14-м результатом.В субботу состоится третий свободный заезд и квалификация. В воскресенье пройдет сама гонка.