Светлана Лобода не особо тщательно охраняет свое имущество. Ее американская коллега Мадонна без стеснения сняла клип на ту же тему и на той же локации, что российская певица.

Светлана Лобода не особо тщательно охраняет свое имущество. Ееамериканская коллега Мадонна без стеснения сняла клип на ту же тему и на той желокации, что российская певица.Мадонна идет по стопам . Пик популярности -как, видимо, и творческой активности американской звезды уже прошел. Так чтотеперь ей приходится "подбирать" за другими исполнителями. Расчет,видимо, на то, что в США клипы российских звезд мало кто смотрит.Мадонна сняла клип в том же месте, что и – толькочерез месяц. В монастыре "Богородицы на мысе" раньше никому непозволяли снимать. Однако менеджерам Лободы каким-то образом удалосьдоговориться. И Мадонна решила повторить ее подвиг: быстренько подсуетилась исняла видео в тех же локациях, сообщает telegram-канал "Только Никому".названа лучшей певицей года. Исполнительнице 7 июня вручили премию МУЗ ТВ в этой номинации.Лобода не только виртуозная вокалистка – она, кроме того, поддерживает отличную физическую форму благодаря спорту. В личном Instagram Светлана публикует видео своих тренировок, на которых особое внимание звезда уделяет приседаниям – укрепляет ягодицы.