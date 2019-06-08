Светлана Лобода не особо тщательно охраняет свое имущество. Ее
американская коллега Мадонна без стеснения сняла клип на ту же тему и на той же
локации, что российская певица.
Светлана Лобода не особо тщательно охраняет свое имущество. Ее
американская коллега Мадонна без стеснения сняла клип на ту же тему и на той же
локации, что российская певица.
Мадонна идет по стопам . Пик популярности -
как, видимо, и творческой активности американской звезды уже прошел. Так что
теперь ей приходится "подбирать" за другими исполнителями. Расчет,
видимо, на то, что в США клипы российских звезд мало кто смотрит.
Мадонна сняла клип в том же месте, что и – только
через месяц. В монастыре "Богородицы на мысе" раньше никому не
позволяли снимать. Однако менеджерам Лободы каким-то образом удалось
договориться. И Мадонна решила повторить ее подвиг: быстренько подсуетилась и
сняла видео в тех же локациях, сообщает telegram-канал "Только Никому".
названа лучшей певицей года. Исполнительнице 7 июня вручили премию МУЗ ТВ в этой номинации.Лобода не только виртуозная вокалистка – она, кроме того, поддерживает отличную физическую форму благодаря спорту. В личном Instagram Светлана публикует видео своих тренировок, на которых особое внимание звезда уделяет приседаниям – укрепляет ягодицы.