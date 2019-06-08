Шоумен Андрей Малахов заинтересовался учительницей из Барнаула. Телеведущий пригласил блондинку в программу Прямой эфир телеканала Россия 1.

Шоумен Андрей Малахов заинтересовался учительницей изБарнаула. Телеведущий пригласил блондинку в программу "Прямой эфир"телеканала "Россия 1".Бывший педагог Татьяна Кувшинникова стала жертвой травли. Учительницарусского языка и литературы опубликовала в своих соцсетяхфотографию в купальнике, что разозлило родителей некоторых учеников. Поддавлением Кувшинникова была вынуждена написать заявление на увольнение пособственному желанию.В студии программы "Прямой эфир" Татьяна рассказала Андрею Малахову,что снимки были сделаны на озере Пионерское. Учительница принимала участие в акции"Белые медведи" в поддержку зимней Универсиады.Отметим, что были родители, которые заступились за ТатьянуКувшинникову. Многие поддержали педагога, в Сети работники образования устроилифлешмоб #учителятожелюди.Ведущий программы Андрей Малахов считает, чтовопрос о том, имеют ли педагоги право на свободное самовыражение и личную жизнь после завершения рабочего дня, должен быть вынесен на общественное обсуждение. История Татьяны Кувшинниковой возбудила интерес шоумена.Также в программе шоумена появился Дмитрий Ветчинников,который через суд доказал свое право работать в школе. 25-летний учительфизики, был уволен после того, как в Сети всплыло видео, где он танцуетстриптиз в ночном клубе. Оказывается, еще до работы в школе Ветчинников работалисполнителем пикантных номеров. Дмитрий показал ведущему шоуофициальный документ, согласно которому он действительно восстановлен на своейдолжности.