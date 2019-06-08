Шоумен Андрей Малахов заинтересовался учительницей из
Барнаула. Телеведущий пригласил блондинку в программу Прямой эфир
телеканала Россия 1.
Шоумен Андрей Малахов заинтересовался учительницей из
Барнаула. Телеведущий пригласил блондинку в программу "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1".
Бывший педагог Татьяна Кувшинникова стала жертвой травли. Учительница
русского языка и литературы опубликовала в своих соцсетях
фотографию в купальнике, что разозлило родителей некоторых учеников. Под
давлением Кувшинникова была вынуждена написать заявление на увольнение по
собственному желанию.
В студии программы "Прямой эфир" Татьяна рассказала Андрею Малахову,
что снимки были сделаны на озере Пионерское. Учительница принимала участие в акции
"Белые медведи" в поддержку зимней Универсиады.
Отметим, что были родители, которые заступились за Татьяну
Кувшинникову. Многие поддержали педагога, в Сети работники образования устроили
флешмоб #учителятожелюди.
Ведущий программы Андрей Малахов считает, что
вопрос о том, имеют ли педагоги право на свободное самовыражение и личную жизнь после завершения рабочего дня, должен быть вынесен на общественное обсуждение. История Татьяны Кувшинниковой возбудила интерес шоумена.
Также в программе шоумена появился Дмитрий Ветчинников,
который через суд доказал свое право работать в школе. 25-летний учитель
физики, был уволен после того, как в Сети всплыло видео, где он танцует
стриптиз в ночном клубе. Оказывается, еще до работы в школе Ветчинников работал
исполнителем пикантных номеров. Дмитрий показал ведущему шоу
официальный документ, согласно которому он действительно восстановлен на своей
должности.