Основным итогом ПМЭФ-2019 для региона стало соглашение о проведении международного форума молодежи Инженеры будущего в Пензе. Мероприятие намечено на июль 2020 года.

Губернатор Пензенской области и глава Севастополья Дмитрий Овсянников провели деловую встречу в рамках Международного экономического форума в Петербурге. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. А завершении переговоров подписали договор о сотрудничестве в сфере промышленности, культуры, науки и социального обслуживания, передает ГТРК "Пенза".Однако основным итогом ПМЭФ-2019 для региона стало соглашение о проведении международного форума молодежи "Инженеры будущего" в Пензе. Четырехстороннее соглашение на эту тему подписали областное правительство, Лига содействия оборонным предприятиям, Союз машиностроителей РФ и Федеральное агентство по делам молодежи. Мероприятие намечено на июль 2020 года.Напомним, ежегодный молодежный промышленный форум проводится при поддержке Союза машиностроителей РФ. Впервые мероприятие прошло в 2011 году. Участие в нем принимают молодые инженеры со всей России, преподаватели ведущих вузов страны, зарубежные делегации, а также сотрудники крупнейших предприятий машиностроительного комплекса.За 8 лет работы форума в нем успели поучаствовать почти 15 тысяч студентов, аспирантов, ученых и специалистов, а также молодые инженеры из 400 компаний промышленной сферы из 60 регионов РФ. В этом году форум "Инженеры будущего" примет в Оренбургская область.