Северная Корея выполняет все взятые на себя обязательства: остановила ядерные испытания, ликвидирует целый полигон. Но, с другой стороны, нужно продумать механизм обеспечения безопасности КНДР, считает Владимир Путин. Тем более, что у корейцев перед глазами примеры Ирака и Ливии. Они не хотят повторить их судьбу.

Северная Корея выполняет все взятые на себя обязательства: остановила ядерные испытания, ликвидирует целый полигон. Но, с другой стороны, нужно продумать механизм обеспечения безопасности КНДР, считает Владимир Путин. Тем более, что у корейцев перед глазами примеры Ирака и Ливии. Они не хотят повторить их судьбу.На Петербургском международном экономическом форуме, Путин рассказал, что обсуждал с лидером Китая проблему безопасности КНДР. Однако вопрос этот очень сложный, и никто пока ответить не может, какие гарантии можно дать Северной Корее, добавил российский президент.Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Россия и Китай работают в тесной координации и играют конструктивную роль в денуклеаризации полуострова. Шанс на это есть, уверен китайский лидер, главное — объединить усилия заинтересованных сторон.