Ещё два человека с ожогами доставлены в больницу

Ещё два человека с ожогами доставлены в больницуВ Костромском районе началась проверка по факту гибели людей на пожаре в садовом товариществе «Аврора».Как сообщает пресс-служба СУ СКР Костромской области, 7 июня при тушении пожара в садовом домике обнаружены тела пожилых мужчины и женщины. Ещё два человека – мужчина и женщина – получили ожоги. С места происшествия их доставили в больницу.Специалисты не нашли признаков поджога при осмотре сгоревшего дома.Причины произошедшего установят после проведения экспертиз. После этого следователи решат возбуждать ли уголовное дело.