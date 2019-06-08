Снизить цены на российский газ для украинского потребителя помогут прямые поставки, пояснил председатель политического совета партии Оппозиционная платформа-За жизнь Виктор Медведчук в эфире программы 60 минут.

Снизить цены на российский газ для украинского потребителя помогут прямые поставки, пояснил председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в эфире программы "60 минут".Сегодня состоялся второй тур переговоров. В марте лидеры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко уже встречались с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и председателем правительства Дмитрием Медведевым. Тогда было принято решение поставлять российский газ напрямую, и сегодня Миллер подтвердил эти намерения.Медведчук отметил, что в марте реакция Порошенко на результат переговоров была "болезненная", новая команда Зеленского тоже ничего не предпринимает. При этом тарифы ЖКХ — одна из самых больших проблем на Украине. Более 30 процентов граждан не в состоянии их оплатить. "Люди должны знать, что есть реальная возможность через прямые поставки российского газа уменьшить цену на газ. Мы будем добиваться от власти, чтобы она пошла на заключение этой сделки", — заявил политик."Это не просто проблема, этот вопрос входит в тройку главных. Уменьшить тарифы можно только за счет прямых поставок российского газа. Это единственный выход для господина Зеленского", — заключил Медведчук.