У корреспондента Медузы Ивана Голунова в результате проведенного обследования не обнаружено сотрясения мозга и перелома костей. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников.

У корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в результате проведенного обследования не обнаружено сотрясения мозга и перелома костей. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников.По словам медика, журналисту сделали компьютерную томографию голову, которая "абсолютно нормальная". "Сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии", – сказал Мясников в комментарии .Кроме того, сообщил медик, журналисту провели и другие обследования – ультразвук живота, анализ крови. Мясников отметил, что у Голунова есть ссадина в области спины и небольшая гематома. "В просторечии, синяк под левым глазом", – уточнил он.Врач добавил, что в больницу корреспондента доставили с направительным диагнозом "Подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки". В ближайшее время журналиста выпишут из больницы, подчеркнул медик.Напомним, корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали накануне по подозрению в сбыте наркотиков. В МВД сообщили, что при личном досмотре у журналиста было обнаружено наркотическое вещество - метилэфедрон.Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять рассмотрение этого дела под личный контроль, рассказала пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова. Столичный градоначальник призвал максимально объективно разобраться в обстоятельствах дела.