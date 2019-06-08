Россия продолжит создавать особые экономические зоны с привлекательными условиями бизнеса для иностранных партнеров, в том числе из Китая, заявил Владимир Путин на Российско-китайском энергетическом форуме.

Россия продолжит создавать особые экономические зоны с привлекательными условиями бизнеса для иностранных партнеров, в том числе из Китая, заявил Владимир Путин на Российско-китайском энергетическом форуме.В таких зонах инвесторы могут сэкономить до 30 процентов затрат за счет ряда льгот. Большие привилегии предоставляются инвесторам на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке, подчеркнул Путин. К настоящему моменту там действует свыше 130 предприятий, общий объем инвестиций превысил 3,5 миллиарда долларов.Россия продолжает работать над улучшением делового климата, совершенствовать законодательную и правоприменительную практику и снимать избыточные административные барьеры, подчеркнул российский президент.Проведение российско-китайских энергетических форумов он назвал полезной практикой, которая помогает развивать взаимодействие не только в энергетике, но и в других сферах. Следующий форму пройдет в 2020 году в Китае, сообщил Путин и пообещал, что вместе с председателем КНР Си Цзиньпином обязательно поддержит все конструктивные предложения участников форумов.В свою очередь, СИ Цзинпин призвал укреплять российско-китайское сотрудничество разработкам и исследованиям в сфере энергетики. Это сотрудничество "обещает предоставить большое пространство и огромный потенциал", подчеркнул он.33Live.RuRu и "Россия 24" ведут прямые трансляции с Петербургского экономического форума.