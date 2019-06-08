В пятницу питерская жара побила рекорд 1988 года: в Северной столице зафиксировано 30,8 градуса по Цельсию, что на градус больше прошлого максимального значения для 7 июня.

В пятницу питерская жара побила рекорд 1988 года: в Северной столице зафиксировано 30,8 градуса по Цельсию, что на градус больше прошлого максимального значения для 7 июня. Кроме высокой температуры, погода отметилась кратковременным дождем в центре города.Ожидается, что жара будет в Санкт-Петербурге и в субботу, предупреждает ТАСС, добавляя, что, возможно, этот рекорд может быть побит.