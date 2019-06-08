В сети появилось неожиданное известие. Проект Дом-2 уже в ближайшее время претерпит значительные изменения.

В сети появилось неожиданное известие. Проект "Дом-2" уже в ближайшее время претерпит значительные изменения.Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что "Дом-2" покидает свою территорию. Через место, где сегодня записывается передача, пройдет автомобильная дорога Саларьево – Московский – Марьино. Уже этой осенью проект может начинать перевозить свои декорации на новое место.Государственный служащий подчеркнул, что с продюсерами шоу у правительства нет и не было никаких конфликтов. Владельцам объекта будет предоставлена компенсационный участок. У них уже заключено соглашение."Хотим до конца года завершить всю работу, чтобы они смогли переехать. Для нас было бы лучше, чтобы они на какое-то время закрыли передачу, чтобы мы могли завершать дорогу", – прокомментировал Жидкин.После того, как "Дом-2" передаст свою территорию под строительство автомагистрали, проект моментально получит взамен новую землю. Они смогут приступить к строительству в любое удобное для них время. Согласно плану, у них будет возможность перевести декорации уже в сентябре.