Марии Порошиной нужна мужская поддержка. Актриса признается, что ей плохо без крепкого плеча.

Марии Порошиной нужна мужская поддержка. Актриса признается,что ей плохо без крепкого плеча.Многодетная мать родила долгожданного сына вначале этого года. Имя отца ребенка талантливая актриса до сих так и не назвала.В то же время, в соцсетях артистка признается, что нуждается в крепком плече."Я – семейный человек и совсем не люблю одиночества.Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужскаяподдержка, надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным.Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет", -грустит звезда.У четыре дочери. Старшая – 22-летняя Полина– родилась от Гоши Куценко. От актера ИльиДревнова, с которым Мария прожила в браке 17 лет – 13-летняя Серафима,девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. С Древновым актриса недавноразвелась – однако поговаривают, что именно он отец недавно родившегося Андрея.Брак с Ильей Древновым разладился, какговорили, из-за того, что жена была вотребована как актриса, а мужу предложенияработы поступали нечасто. Покойная матьМарии была недовольна зятем и признавалась, что ждала их развода. Древнов, всвою очередь, говорил, что обижен на супругу: когда Мария забеременела третьейдочерью, у актера возникли подозрения, пишет .