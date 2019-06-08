Марии Порошиной нужна мужская поддержка. Актриса признается,
что ей плохо без крепкого плеча.
Марии Порошиной нужна мужская поддержка. Актриса признается,
что ей плохо без крепкого плеча.
Многодетная мать родила долгожданного сына в
начале этого года. Имя отца ребенка талантливая актриса до сих так и не назвала.
В то же время, в соцсетях артистка признается, что нуждается в крепком плече.
"Я – семейный человек и совсем не люблю одиночества.
Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская
поддержка, надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным.
Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет", -
грустит звезда.
У четыре дочери. Старшая – 22-летняя Полина
– родилась от Гоши Куценко. От актера Ильи
Древнова, с которым Мария прожила в браке 17 лет – 13-летняя Серафима,
девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. С Древновым актриса недавно
развелась – однако поговаривают, что именно он отец недавно родившегося Андрея.
Брак с Ильей Древновым разладился, как
говорили, из-за того, что жена была вотребована как актриса, а мужу предложения
работы поступали нечасто. Покойная мать
Марии была недовольна зятем и признавалась, что ждала их развода. Древнов, в
свою очередь, говорил, что обижен на супругу: когда Мария забеременела третьей
дочерью, у актера возникли подозрения, пишет .