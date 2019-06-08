33-летняя продавец-кассир магазина осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в незаконной продаже алкоголя 17-летнему подростку.Сотрудники полиции установили, что 33-летняя продавец-кассир магазина, расположенного на территории поселения Сосенское, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку.Полицейские в ходе дальнейшей проверки выяснили, что сотрудница магазина ранее уже привлекалась к административной ответственности, в том числе по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79