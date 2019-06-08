Стражи порядка в Коврове, Собинке и Александрове напомнили о правилах безопасности во время летнего отдыха и организовали для ребят увлекательные игры.

В первые дни летних каникул сотрудники полиции сразу в нескольких районах области отправились в гости к ребятам из специализированных учреждений, чтобы напомнить о важных правилах безопасного отдыха и пользе здорового образа жизни.Сотрудники МО МВД России «Ковровский» совместно с представителями Совета ветеранов и местной администрации посетили детский дом в поселке Мелехово. Полицейские организовали для ребят традиционный спортивный праздник.Получив маршрутные листы, команды ринулись в бой. Участники соревнований надевали бронежилеты, каски, метали гранаты и стреляли из учебного оружия, проходили лабиринт и играли в футбогольф. На одной из станций пришлось ответить на вопросы начальника ОПДН о безопасном поведении дома и в общественных местах.По окончании праздника уставших и довольных спортсменов ждал сладкий стол и подарки. К слову, презенты были подготовлены гостями, исходя из пожеланий ребят.Зрелищный футбольный матч состоялся в Судогде. На поле вышли команды сотрудников ОМВД России по Судогодскому району и воспитанников Лухтоновской специальной школы-интерната. Ребята с азартом гоняли мяч по полю и не скрывали радости, когда мачт закончился победой школьной команды. Сотрудники полиции вручили победителям заслуженный кубок. После матча полицейские напомнили ребятам о соблюдении правил личной безопасности, пользе занятий спортом и пожелали отличного летнего отдыха.Настоящий летний праздник организовали сотрудники ОМВД России по Александровскому району для воспитанников «Центра помощи семье и детям». Ребята познакомились с полицейским-кинологом и его четвероногим напарником, узнали много интересного о службе эксперта-криминалиста, смоги посидеть в машине инспекторов ДПС и проверить работу специального громкоговорящего устройства.Прощаясь с ребятами, стражи порядка вручили им памятные подарки, пообещав непременно повторить встречу.