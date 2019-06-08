У отечественных знаменитостей страсти жарче, чем июньская погода. О самых ярких скандалах читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года.

У отечественных знаменитостей страсти жарче, чем июньская погода. О самых ярких скандалах читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года.Ольга Бузова осталась без награды. В единственной номинации премии МУЗ ТВ, где былп представлена певица, победила Полина Гагарина.Ольге Бузовой не помог даже феерический перфоманс на красной дорожке премии МУЗ ТВ, куда певица въехала в карете, запряженной верблюдами. Хотя во время церемонии и концерта зал ее бурно поддерживал, тарелки раздавали другим звездам российского шоу-бизнеса.Шоумен Андрей Малахов заинтересовался учительницей из Барнаула. Телеведущий пригласил блондинку в программу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Бывший педагог Татьяна Кувшинникова стала жертвой травли. Учительница русского языка и литературы опубликовала в своих соцсетях фотографию в купальнике, что разозлило родителей некоторых учеников. Под давлением Кувшинникова была вынуждена написать заявление на увольнение по собственному желанию.Бари Алибасова готовят к очередной гастроскопии. Врачам надо необходимо понять, какие изменения происходят с ожогами и язвами в пищеводе пациента.Состояние Бари Алибасова по-прежнему тяжелое. Продюсер до сих пор в медикаментозном сне. Тем не менее процедура, которую намерены провести медики, необходима – только так врачи смогут увидеть изменения в состоянии больного, рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.Анастасия Волочкова снова показала свой знаменитый шпагат. На сей раз балерине пришлось проделывать трюк в клетке, висящей на 30-метровой высоте.Анастасия Волочкова готовится к выступлению в Анапе, посвященному открытию курортного сезона. Репетиция прошла успешно, трюк поразил немногочисленных свидетелей.Марии Порошиной нужна мужская поддержка. Актриса признается, что ей плохо без крепкого плеча.Многодетная мать Мария Порошина родила долгожданного сына в начале этого года. Имя отца ребенка талантливая актриса до сих так и не назвала. В то же время, в соцсетях артистка признается, что нуждается в крепком плече.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года, читайте в и специальных .