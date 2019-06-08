У отечественных знаменитостей страсти жарче, чем июньская погода. О самых ярких скандалах читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года.
У отечественных знаменитостей страсти жарче, чем июньская погода. О самых ярких скандалах читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года.
Ольга Бузова осталась без награды. В единственной номинации премии МУЗ ТВ, где былп представлена певица, победила Полина Гагарина.
Ольге Бузовой не помог даже феерический перфоманс на красной дорожке премии МУЗ ТВ, куда певица въехала в карете, запряженной верблюдами. Хотя во время церемонии и концерта зал ее бурно поддерживал, тарелки раздавали другим звездам российского шоу-бизнеса.
Шоумен Андрей Малахов заинтересовался учительницей из Барнаула. Телеведущий пригласил блондинку в программу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Бывший педагог Татьяна Кувшинникова стала жертвой травли. Учительница русского языка и литературы опубликовала в своих соцсетях фотографию в купальнике, что разозлило родителей некоторых учеников. Под давлением Кувшинникова была вынуждена написать заявление на увольнение по собственному желанию.
Бари Алибасова готовят к очередной гастроскопии. Врачам надо необходимо понять, какие изменения происходят с ожогами и язвами в пищеводе пациента.
Состояние Бари Алибасова по-прежнему тяжелое. Продюсер до сих пор в медикаментозном сне. Тем не менее процедура, которую намерены провести медики, необходима – только так врачи смогут увидеть изменения в состоянии больного, рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Анастасия Волочкова снова показала свой знаменитый шпагат. На сей раз балерине пришлось проделывать трюк в клетке, висящей на 30-метровой высоте.
Анастасия Волочкова готовится к выступлению в Анапе, посвященному открытию курортного сезона. Репетиция прошла успешно, трюк поразил немногочисленных свидетелей.
Марии Порошиной нужна мужская поддержка. Актриса признается, что ей плохо без крепкого плеча.
Многодетная мать Мария Порошина родила долгожданного сына в начале этого года. Имя отца ребенка талантливая актриса до сих так и не назвала. В то же время, в соцсетях артистка признается, что нуждается в крепком плече.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года, читайте в и специальных .