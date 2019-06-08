Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству представить осенью проекты по освоению пространств Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком. Также он поручил правительству России совместно с главами регионов представить конкретный план по трансформации системы государственного управления на основе цифровых технологий.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству представить осенью проекты по освоению пространств Центральной и Восточной Сибири как связующего звена между Европой и Дальним Востоком.Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, глава России отметил, что освоение пространств Центральной и Восточной Сибири не как сырьевой базы, а как научно-промышленного центра, сделает этот регион связующим между рядом государств. Среди них Европейская часть России и Дальний Восток, рынки Китая, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы. Все это должно привлечь "свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы"."Прошу правительство совместно с экспертным сообществом и РАН подготовить необходимые проекты и осенью доложить", — обратился Владимир Путин. Также он отметил, что Россия не раз в своей истории осуществляла масштабные проекты пространственного развития, которые впоследствии становились символами глубоких и динамичных изменений страны и ее движения вперед.Владимир Путин напомнил, что на территориях Центральной и Восточной Сибири сосредоточены богатейшие природные ресурсы. Также к этому следует добавить и уникальные возможности для развития сельского хозяйства.Президент также поручил правительству России совместно с главами регионов представить конкретный план по трансформации системы государственного управления на основе цифровых технологий​​​, сообщает телеканал "Россия 24". По его словам, это необходимо сделать в самые сжатые сроки, чтобы кардинально повысить эффективность всех уровней управления, скорость и качество принятия решений.Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта, которая разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний.