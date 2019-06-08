Сергей Лазарев не выступит на церемонии вручения премии МУЗ ТВ. Артист и организаторы приложили все усилия, но не смогли повторить номер, с которым певец выступил на Евровидении.

Сергей Лазарев не выступит на церемонии вручения премии МУЗ ТВ. Артист и организаторы приложили все усилия, но не смогли повторить номер, скоторым певец выступил на "Евровидении".наблюдает за премией МУЗ ТВ состороны. Поставить на сцене дворца спорта "Мегаспорт" номер сминувшего "Евровидения" так и не удалось."Очень технически сложный номер, который, к сожалению,не смогли воспроизвести", – рассказал журналистам сам .Звезды шоу-бизнеса сегодня собрались на арене "Мегаспорт",чтобы узнать имена победителей премии МУЗ ТВ. Организаторы пообещалипоразить масштабностью церемонии. Онизаверяют, что на этой арене много дополнительных возможностей."Сцена будет рассыпаться на части, превращаться в воду,она будет у нас гореть. У нас будут номера, где к нам прямо на площадку в "Мегаспорт"будет приземляться самолет на сцену, из которого будут выходить артисты. Вот Мадоннавыступала недавно, у нее многих было таких фишек. У нас будет круче!" -цитирует издание Super гендиректора МУЗ ТВ Армана Давлетярова.Хоть и без , церемония обещает быть грандиозной. Первыми вышли накрасную дорожку премии МУЗ ТВ ведущие. Гостей приветствовали ЛераКудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустян и Ксения Собчак, передает .