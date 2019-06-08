Сергей Лазарев не выступит на церемонии вручения премии МУЗ ТВ. Артист и организаторы приложили все усилия, но не смогли повторить номер, с
которым певец выступил на Евровидении.
Сергей Лазарев не выступит на церемонии вручения премии МУЗ ТВ. Артист и организаторы приложили все усилия, но не смогли повторить номер, с
которым певец выступил на "Евровидении".
наблюдает за премией МУЗ ТВ со
стороны. Поставить на сцене дворца спорта "Мегаспорт" номер с
минувшего "Евровидения" так и не удалось.
"Очень технически сложный номер, который, к сожалению,
не смогли воспроизвести", – рассказал журналистам сам .
Звезды шоу-бизнеса сегодня собрались на арене "Мегаспорт",
чтобы узнать имена победителей премии МУЗ ТВ. Организаторы пообещали
поразить масштабностью церемонии. Они
заверяют, что на этой арене много дополнительных возможностей.
"Сцена будет рассыпаться на части, превращаться в воду,
она будет у нас гореть. У нас будут номера, где к нам прямо на площадку в "Мегаспорт"
будет приземляться самолет на сцену, из которого будут выходить артисты. Вот Мадонна
выступала недавно, у нее многих было таких фишек. У нас будет круче!" -
цитирует издание Super гендиректора МУЗ ТВ Армана Давлетярова.
Хоть и без , церемония обещает быть грандиозной. Первыми вышли на
красную дорожку премии МУЗ ТВ ведущие. Гостей приветствовали Лера
Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустян и Ксения Собчак, передает .