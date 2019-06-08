Владимира Путина вновь спросили о том, что он думает о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском и собирается ли с ним встречаться? Российский лидер с иронией ответил, что от встречи не отказывался, что пока ее никто не предлагал. Он также рассказал, что думает о Зеленском как о политике.

Во время пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме Владимира Путина вновь спросили о том, что он думает о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском и собирается ли с ним встречаться?На этот вопрос российский лидер с иронией отреагировал словами, что от встречи не отказывался, что ему пока этого никто не предлагал.Что касается мнения Путина о Зеленском в качестве главы государства, президент России отметил его "талант перевоплощения" и высоко оценил профессионализм в той сфере, которой Зеленский занимался раньше."Он хороший актер", — признал российский лидер, а когда в зале засмеялись, то добавил, что говорит серьезно."Чтобы играть, нужно много талантов, и один из них — талант перевоплощения", — сказал Путин, добавив, что "менять амплуа можно каждые десять минут". Однако, отметил он, "одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то".Чтобы руководить страной, нужны другие качества, напомнил российский президент. В их числе он назвал, в частности, опыт, знания, умение увидеть проблемы и найти инструменты для их решения.Кроме того, отметил Путин, нужно уметь собрать дееспособных людей в одну команду, дать им свободно мыслить, предлагать решения, а также объяснять миллионам людей мотивы своего поведения.И самое главное, отметил президент России, глава государства должен иметь мужество и характер, чтобы брать на себя ответственность за последствия этих решений.При этом российский лидер предположил, что, возможно, эти качества у Зеленского и есть, но пока он их не проявил."Пока мы видим противоречивые высказывания, — сказал Путин. — В предвыборной кампании – одно, в послевыборной – другое"."Поживем – увидим", — резюмировал свой ответ на этот вопрос президент России.Что же касается вопроса о том, почему Путин до сих пор не поздравил Зеленского с победой на выборах, на это президент России ответил: "Он до сих пор продолжает определенную риторику, называя нас врагами, агрессорами".Путин считает, что Зеленский "должен определиться, чего он хочет добиться, что хочет сделать".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина контактов с новым украинским президентом пока нет.