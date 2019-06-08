Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.Глава государства отметил, что, согласно его глубокому убеждению, россияне и белорусы — один народ. При этом Путин подчеркнул, что все "мы живем в разных странах" и образованы разные государства."Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", — ответил президент на вопрос о возможности объединения двух стран.При этом Путин напомнил, что существует план строительства Союзного государства России и Белоруссии. Он выразил уверенность, что народы двух стран в этом заинтересованы и в данном направлении сделано многое, в том числе и в социальной сфере, сообщает телеканал "Россия 24".Владимир Путин также отметил, что в то же время многое из договора о Союзном государстве не исполнено. "Мы обсуждали с Александром Григорьевичем, можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным", — рассказал президент. При этом глава государства отметил, что вокруг данного вопроса с Лукашенко "конструктивно и по-товарищески" прошла вся дискуссия.