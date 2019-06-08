Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме вспомнил пословицу об умной обезьяне.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме вспомнил пословицу об умной обезьяне.Модератор спросила у него, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли выбирать одну из парадигм. На это Путин ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".Путин также заявил, что товарооборот Росси со многими странами растет, несмотря на все попытки этому помешать. Россия развивает отношения и с Китаем, и с другими странами. Однако если сегодняшние тенденции в международной экономике сохранятся, это будет плохо для всех, отметил президент РФ.Рост тенденции к торговым ограничениям и торговым войнам нанесет ущерб мировому ВВП и торговле. Если торговые ограничения будут нарастать нынешними темпами, мировой ВВП упадет на 2% и на 17% снизит мировую торговлю, сообщил Путин. "Мы, конечно, против такого сценария развития событий", — добавил он.