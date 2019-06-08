Владимир Путин предложил ведущим российским частным компаниям и компаниям с государственным участием стать головными партнерами страны в развитии сквозных научно-технических направлений.

Владимир Путин предложил ведущим российским частным компаниям и компаниям с государственным участием стать головными партнерами страны в развитии сквозных научно-технических направлений.Речь идет, прежде всего, о создании искусственного интеллекта, а также о разработке новых материалов, генных технологий в сельском хозяйстве, портативных источников энергии и многом другом, заявил президент на Петербургском международном экономическом форуме.Кроме того, он призвал сформировать благоприятную правовую среду для развития новых отраслей. Проблемы, связанные с безопасностью, интересами общества и отдельных граждан, есть во всем мире, поэтому создание новых условий идет трудно, считает Владимир Путин. Однако ускорить процесс принятия решений – критически важно, добавил президент.Также глава государств указал на такую проблему, как чрезмерное и ничем не обоснованное вторжение правоохранительных органов в работу компаний. Контрольно-надзорную сферу Путин назвал архаичной и избыточной.