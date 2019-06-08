Анастасия Волочкова снова показала свой знаменитый шпагат. На
сей раз балерине пришлось проделывать трюк в клетке, висящей на 30-метровой
высоте.
Анастасия Волочкова снова показала свой знаменитый шпагат. На
сей раз балерине пришлось проделывать трюк в клетке, висящей на 30-метровой
высоте.
Анастасия Волочкова готовится к выступлению в Анапе,
посвященному открытию курортного сезона. Репетиция прошла успешно, трюк поразил
немногочисленных свидетелей.
Звезда отрепетировала уникальный воздушный номер из своего
нового спектакля "Балерина и клоун". В подвешенной на 30-метровой
высоте клетке бывшая прима Большого театра исполнит не только свой знаменитый
шпагат, но и другие, не менее сложные акробатические элементы. Партнером Волочковой выступит заслуженный
артист России, создатель цирка нового формата Global Circus Николай Челноков,
сообщает
Выступление намечено на 8 июня. Анастасия Волочкова
продемонстрирует свои таланты над Театральной площадью Анапы. Ранее сообщалось,
что мэр города отказался оплачивать концерт склонной к эпатажу артистки, но
Волочкова решила выступить бесплатно.