Анастасия Волочкова снова показала свой знаменитый шпагат. На сей раз балерине пришлось проделывать трюк в клетке, висящей на 30-метровой высоте.

Анастасия Волочкова снова показала свой знаменитый шпагат. Насей раз балерине пришлось проделывать трюк в клетке, висящей на 30-метровойвысоте.Анастасия Волочкова готовится к выступлению в Анапе,посвященному открытию курортного сезона. Репетиция прошла успешно, трюк поразилнемногочисленных свидетелей.Звезда отрепетировала уникальный воздушный номер из своегонового спектакля "Балерина и клоун". В подвешенной на 30-метровойвысоте клетке бывшая прима Большого театра исполнит не только свой знаменитыйшпагат, но и другие, не менее сложные акробатические элементы. Партнером Волочковой выступит заслуженныйартист России, создатель цирка нового формата Global Circus Николай Челноков,сообщаетВыступление намечено на 8 июня. Анастасия Волочковапродемонстрирует свои таланты над Театральной площадью Анапы. Ранее сообщалось,что мэр города отказался оплачивать концерт склонной к эпатажу артистки, ноВолочкова решила выступить бесплатно.