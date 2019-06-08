Мужская сборная России по волейболу добилась победы над командой Португалии в рамках предварительного этапа Лиги наций. Проходившая в Уфе встреча завершилась победой российских волейболистов со счетом 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).

Мужская сборная России по волейболу добилась победы над командой Португалии в рамках предварительного этапа Лиги наций. Проходившая в Уфе встреча завершилась победой российских волейболистов со счетом 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).Самыми результативными игроками в составе сборной России стали Дмитрий Волков с 15 очками, а также Денис Земченок и Ильяс Куркаев, в активе которых по 11 баллов. Эта победа стала третьей на турнире из четырех возможных.Победа над португальцами позволила России набрать 8 очков, благодаря которым теперь занимает 5 строчку в таблице. Отставание от лидирующей Франции составляет 4 балла. Следующим соперником россиян команда США. Встреча состоится в субботу, 8 июня.