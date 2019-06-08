Россия и Куба заключили соглашение по проекту модернизации железнодорожной сети острова на сумму в почти 1 миллиард долларов. Об этом заявил в пятницу российский вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.

Россия и Куба заключили соглашение по проекту модернизации железнодорожной сети острова на сумму в почти 1 миллиард долларов. Об этом заявил в пятницу российский вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, модернизация должна в три раза улучшить поток товаров на Кубе, передает ТАСС.В начале этого года Юрий Борисов, являющийся сопредседателем межправительственной комиссии Россия – Куба, сообщал, что проект оценивается в два миллиарда евро​​​ и займет семь лет.В ноябре 2019 года на Кубу планируется визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Вместе с ним поедет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.