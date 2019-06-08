Проект Россия – страна возможностей будет развиваться и дальше. Он должен стать эффективнее и прозрачнее, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Так как, чем больше смелых и талантливых людей будут приходить в бизнес, науку или социальную сферу, тем конкурентоспособнее станет Россия.

Проект "Россия – страна возможностей" будет развиваться и дальше. Он должен стать эффективнее и прозрачнее, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Так как, чем больше смелых и талантливых людей будут приходить в бизнес, науку или социальную сферу, тем конкурентоспособнее станет Россия.Президент рассказал, что этот кадровый проект, направленный на личностный и профессиональный рост, охватил более 1,6 миллиона человек в 2018-2019 годах.Кроме того, Владимир Путин пожелал успехов российской команде, которая примет участие в чемпионате мира по профессиональному мастерству World Skills. Соревнования пройдут в Казани. Именно Россия предложила включить в них такие дисциплины будущего, как машинное обучение, BigData, квантовые технологии и композитные материалы.