Подготовка турецких специалистов, которые будут работать с зенитными ракетными комплексами С-400 Триумф, завершена. Техника также собрана. Поэтому поставки ЗРК заказчику начнутся примерно через два месяца.

Подготовка турецких специалистов, которые будут работать с зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", завершена. Техника также собрана. Поэтому поставки ЗРК заказчику начнутся примерно через два месяца, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.То же самое говорит вице-премьер Юрий Борисов. Работа идет даже с опережением сроков. Доставка, сборка и наладка зенитных ракетных комплексов будут сделаны за лето.Между тем Соединенные Штаты продолжают настаивать на отмене сделки. Теперь командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс утверждает, что российский С-400 несовместим с американскими самолетами пятого поколения F-35. Они не смогут "общаться", зато ЗРК способен собирать информацию об истребителе, опасается военачальник.С-400 "Триумф" – самая современная серийная российская ЗРС большой дальности. Она способна обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров и сбить ее на расстоянии до 400 километров. Подготовка к стрельбе занимает всего 5 минут. С-400 перехватывает любой летательный аппарат – от беспилотника до боевого самолета.