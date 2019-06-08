Высокий суд Лондона вынес решение в пользу бывшего главы Министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Против него был подан иск о лживых заявлениях перед референдумом по Brexit.

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу бывшего главы Министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Против него был подан иск о лживых заявлениях перед референдумом по Brexit.Инициатором иска стал бизнесмен Маркус Болл. Он обвинил Джонсона в должностном преступлении, сообщает британская газета The Guardian. В исковом заявлении говорилось о том, что экс-глава МИДа Великобритании распространял ложные сведения об отношениях между Лондоном и Брюсселем несмотря на то, что в то время был мэром Лондона и депутатом британского парламента.Речи идет о неоднократных заявлениях Джонсона о том, что Великобритания еженедельно отдавала Евросоюзу значительные суммы. Телерадиокорпорация BBC отмечает, что перед референдумом 2016 года лозунг Джонсона звучал так: "Мы отправляем в ЕС 350 миллионов фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение".В том же году британское статистическое ведомство опровергло данное утверждение экс-главы МИДа Великобритании. Там пришли к выводу, что названная сумма не соответствует действительности. Также ошибочным заявление Джонсона назвал и бывший лидер "Партии независимости Соединенного Королевства" Найджел Фараж.Британское законодательство гласит, что должностные преступления подобного плана могут повлечь ответственность вплоть до пожизненного заключения. Команда адвокатов, в свою очередь, заявила, что выдвинутые против Джонсона обвинения являются "политическим трюком"."Это была претензия политического характера, открытая для противоречий и дебатов", — заявил юрист Адриан Дарбишир, отмечая, что вопрос о выплатах Великобритании Евросоюзу остается вопросом для дискуссии. Также адвокат сказал, что обвинения против Бориса Джонсона мотивированы политически, а использование в политических целях системы британского уголовного правосудия — "чрезвычайно серьезная и тревожная вещь".