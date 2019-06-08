Мужская сборная Испании по футболу провела выездной матч третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы против команды Фарерских островов. Встреча завершилась разгромной победой красной фурии со счетом 4:1.

Мужская сборная Испании по футболу провела выездной матч третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы против команды Фарерских островов. Встреча завершилась разгромной победой "красной фурии" со счетом 4:1.Счет был открыт пиренейцами уже на 6 минуте поединка, когда забил Серхио Рамос. К исходу первой 20-минутки подопечные Луиса Энрике укрепили свое преимущество благодаря голу Хесуса Наваса.Но хозяева не сдались и на 30 минуте матча Клеминт Ольсен сократил отставание от Испании. Правда уже через четыре минуты его коллега по команде вратарь Тейтур Гестсон свел на нет старания своего партнера – после удара соперника мяч попал в штангу, отскочил в голкипера и залетел в ворота. Точку в матче поставил Хосе Луис Гайя, оформивший разгром.После трех туров в группе "F" сборная Испании имеет 100-процентный показатель – три победы в трех матчах и девять очков. Благодаря этому "красная фурия" занимает первое место в группе, на два балла опережая Швецию.